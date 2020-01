La furia de Ivana Nadal contra una revista que la acusó de comer en exceso

Dueña de una increíble figura, Ivana Nadal comparte día a día con sus seguidores de Instagram tips para comer bien y sano sin hacer rebuscadas dietas y privarse de los gustos. Esta vez, la diosa hizo un contundente descargo luego de que desde una publicación cuestionaran su alimentación durante sus vacaciones en Tulúm, México; lugar al que viajó junto a su novio Hernán Rey.

“La Gula. Ivana Nadal. De vacaciones en Tulum, México, la modelo se comió un generoso plato de spaguetti y dos rodajas de pan casero...¡Que mojo en la salsita! Bien ahí: un permitido nunca está de más”, rezaba el texto de la publicación.

Visiblemente molesta, Nadal no tardó en salir a decir lo suyo: “No es gula, ni es un permitido. Es comer bien, de todo, en equilibrio”.

“Comí la mitad del plato y no toqué el pan. Porque hago dieta? No. Porque ya me había llenado con lo que había comido, dejando de lado la gula y la ansiedad. Dejé de comer cuando estaba llena . Si van a hacer una “noticia” de una Instagram Story véanlas todas”. agregó.

Asimismo, la siguió con un fuerte mensaje que compartió vía InstaStories y dejó muy en claro que no le importa lo que digan de ella las “revistas o portales cuando no van a la fuente o inventan”. “Pero me duele que desinformen con algo así, porque es lo opuesto al mensaje que siempre quiero darles. Espero me lean más por acá y no por las revistas. Chau los amo”, cerró Ivana.