La reflexión de Mica Tinelli sobre la pandemia y el futuro que vendrá

Es lógico, y hasta cada persona se anima a decir que no necesita de un diagnóstico de un psicólogo para saber que el estado de cuarentena que vive desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio para cada argentino por el avance del Coronavirus, afecta a cada individuo de formas diferentes y los estados de ánimo cambian día a día y a veces duran y otras no. Algo así le sucedió a Micaela Tinelli.

La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino compartió con sus seguidores de Instagram su estado de ánimo y relató cómo se sentía, pero no sin dejar un mensaje optimista y positivo de cara al futuro que enfrentará el país en los próximos días cuando el presidente Alberto Fernández anuncie (los analistas ya lo dan por hecho) que continuará la cuarentena obligatoria debido al aumento de casos día a día mas que nada en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

"Hoy tuve un día raro, no tan bueno. Me lo permito y lo atravieso, porque siento que eso es lo mejor que puedo hacer, sin forzar nada. No todos los días pueden ser buenos, y menos en este momento de tanta incertidumbre. Mañana será otro día , seguramente mejor porque más allá de todo hay que mirar para adelante y pensar en positivo siempre", escribió Mica, con una foto de ella con su cara casi cubierta totalmente por un abrigo.