La respuesta de Claudia Villafañe a Rocío Oliva por no permitirle el ingreso a Casa Rosada 

Rocío Oliva fue la protagonista de un capítulo triste en el velatorio de Diego Maradona, en la Casa Rosada, cuando denunció que no la dejaron entrar a despedirlo.

"Todo el mundo cercano a Diego, que lo quiere despedir, está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo", dijo la ex pareja del "Diez".

Luego, llamó a Claudia Villafañe para pedir que ingrese al lugar y rogó por su gestión. "Me están diciendo que la puerta la manejás vos. Yo estoy afuera Claudia, entró todo el mundo. ¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?", dijo ella y reveló cuál fue su respuesta. "Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola".