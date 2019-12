Laurita Fernández dio detalles de su convivencia con Nicolás Cabré

Mientras transita uno de los mejores momentos de su vida ya que parece haber encontrado el amor definitivo en brazos de Nicolás Cabré (39), Laurita Fernández (29), también triunfa sobre los escenarios con la obra "Departamento de Soltero" en la que actúa junto a su pareja. Enamorados, ambos ya conviven en Mar del Plata y ella se refirió a cómo es estar todo el tiempo con su novio.

Entrevista por "Primiciasya" la actriz ex de Fede Hoppe y Fede Bal contó: "La convivencia con Nico va bárbara. Ya el año pasado estuvimos en Mar del Plata y la pasamos muy bien y este año es un poco el mismo plan. Igual es difícil pasarla mal con Nico porque trabajamos mucho, de martes a domingo, pero además estamos en la playa, comes rico porque acá se come bárbaro. Es muy difícil pasarla mal en Mardel, es una ciudad hermosa”.

Y sobre el tiempo que compartirán con Rufina, la hija que Cabré tuvo con Eugenia Suárez ella agregó: "Ella estará con nosotros. Tenemos en el departamento una habitación para Rufi. Ahí tiene su ropita, tiene todo listo. También tiene el mini vestuario de la obra para poder jugar”.