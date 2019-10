Leticia Brédice acusó a su novio por violencia de género

Si bien la pareja de Leticia Brédice y Federico Parrilla nunca tuvo un perfil muy alto, se sabía que habían comenzado con su historia en 2015, tras conocerse en el detrás de escena del ciclo de Telefe, Tu cara me suena. Ahora, la actriz utilizó las redes para hacer un fuerte descargo en contra de su pareja a quien acusó por "violencia de género".

"Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche", escribió Leticia desde su InstaStories.

Luego, sumó: "Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá. Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines".

Andrea Taboada en LAM, habló al respecto: "Amigos de la pareja me dicen que tienen una relación de ir y volver, hace más de tres años que salen. Es una relación, no quiero decir tóxica, pero es algo así".