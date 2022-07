Los problemas de Mica Viciconte tras arremeter contra Nicole Neumann: "No gustó"

Pese a que Mica Viciconte parecía haber dejado de lado su conflicto con Nicole Neumann, esta semana sus comentarios al ver un video de Sienna Cubero cayéndose en la nieve mientras su mamá la filmaba generó la furia de la panelista.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso", indicó Mica en Instagram. "Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave, sé consciente", agregó, repudiando a la modelo.



Lejos de quedarse callada, Nicole le respondió: "La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidien a ti y a la vida que llevas", aseguró.



Mientras muchos criticaron el accionar de Viciconte al meterse en la crianza de las hijas de su pareja, parece que este accionar no cayó bien en Telefe, lugar en donde trabaja actualmente Mica como parte de "Ariel en su salsa".

Los problemas de Mica Viciconte en Telefe

Tras el exabrupto de Mica Viciconte contra Nicole Neumann, en Intrusos contaron que la publicación no cayó nada bien al canal. "Te llaman por teléfono y de dicen 'acá de esto no se habla'", dijo Flor de la V sobre cómo suelen manejarse en la emisora cuando no quieren meterse en conflictos.



“Con respecto a lo que decías de Telefe, me está llegando información que dice que de verdad esto no gusta nada", sumó Nancy Duré y cerró: "Dicen que realmente no entienden cómo puede ser tan conflictiva. Esto no está gustando, y este posteo puntualmente causó molestia en Tefefe”, concluyó. ¿Peligra su trabajo en la emisora?