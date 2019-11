Luis Novaresio: "Me gustó compartir mi historia de amor y felicidad"

Recientemente ganador del Martín Fierro de radio en la categoría "Mejor Programa Periodístico Matutino", con el que alcanzó su sexta estatuilla en su carrera, Luis Novaresio (55) le concedió una entrevista exclusiva a "Intrusos en el Espectáculo" y no sólo habló del panorama político, la entrega de premios y su look, sino que también hizo referencia a su relación con el empresario Braulio Bauab y dejó interesante reflexiones acerca de por qué no presentó antes a su pareja.

"Todos tenían claro cómo era mi vida, con quien estaba en pareja, pero a mí me parecía discriminatorio que tenga que dar explicaciones de mi vida y me equivoque feo con ese pensamiento. Noté que la visibilidad es muy importante. El hecho amoroso, lindo y feliz da un buen mensaje hacia los demás", dijo y contó cómo fue el "blanqueo" de su relación. "Fue una casualidad, fue una foto mía con un cartelito que decía 'love me' que subió Braulio. Primero me dijo que la suba y yo le dije que no y él la publico y yo publiqué una con él con un texto. Nunca nos tuvimos que esconder".

En referencia a cómo tomó el público su relación el periodista dijo: "Tuvo un impacto 97 a 3 por ciento, fue maravilloso. Me gustó compartir mi historia de amor y mi felicidad. Una mamá de un chico me contó que el padre le dejó de hablar a por ser homosexual y después de verme a mi contando que estaba en pareja me contó esa madre que el papá le volvió a hablar", agregó

"Fui muy respetuoso con mi familia, porque vos te compras el paquete exponiéndote y por eso a los 55 aprendí que las relaciones se construyen artesanalmente. Una cosa es la notoriedad y otra es la clandestinidad. Yo nunca estuve clandestino. No quiero hacer una bandera de mi persona. Trabajo de periodista, no de persona gay. Nuestro país sigue siendo discriminatorio. Se que en algún momento me van a decir puto de mierda. pero esta bueno saber que la diversidad abre cabezas", dijo.