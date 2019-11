Luis Novaresio y su novio se divirtieron en la Marcha del Orgullo

Recientemente Luis Novaresio anunció que se encuentra felizmente en pareja con Braulio Bauab, un empresario inmobiliario. Ahora, el periodista compartió su alegría tras haber asistido a la Marcha del Orgullo junto a su enamorado.

"Estoy muy contento, vine con mi novio. Vengo hace años, pero esta es la primera vez que lo hago abiertamente. Es muy lindo, esto es una expresión de libertad", comentó en diálogo con La Nación Novaresio, quien se animó por primera vez a asistir al evento de forma pública.

Asimismo, el periodista explicó en su columna de Infobae porqué marchaba: "La única discriminación que debe ser considerada es la positiva. La que impone destacar algo tan natural e individual como enamorarse de una persona del mismo sexo, para que esa discriminación, ese “aquí estoy como me ven”, surta efecto pedagógico en el colectivo todo que se resiste, en parte pero resiste, a que la diversidad es mucho más rica que el uniforme del “debe ser”. Esto es la marcha del orgullo: una discriminación positiva, asignarle un día arbitrario, para que se aprenda de todo lo que se hace segundo a segundo, día a día, mes a mes, año tras año.", escribió Novaresio.

"¿Por qué marcho? Porque no tendría derecho a no hacerlo. Si es que creo, como me pasa, que la libertad no es una utopía de bronce sino caminar, paso a paso, codo a codo con el que por cualquier motivo fue raro, puto de mierda, trola, degenerado o enfermo. Por cada insulto, por cada dolor inferido, se marcha", agregó.

¡Qué viva la libertad y el amor!