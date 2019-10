Tras confirmar su romance, Luis Novaresio y Braulio se divierten en las redes

Luis Novaresio (55) y Braulio Bauab (53) se divierten más que nunca y lo comparten en sus redes sociales con todos sus seguidores y amigos. Desde que el reconocido comunicador blanqueó su situación sentimental con el agente inmobiliario, algunas cosas que antes se mantenían en privado, hoy elige publicarlas y mostrar su felicidad.

"Lo siento, esta barba está tomada", decían las remeras que los tortolitos llevaron puestas en este domingo, cada uno con un color diferente pero siempre combinando con el otro. Lejos de importarles las habladurías y los comentarios negativos, la ejemplar pareja se manifiesta con total libertad y demuestra que el amor prima por sobre todas las cosas.

"Estoy muy feliz, iniciando una relación que me tiene muy contento y me da mucha felicidad, con alguien maravilloso. Recibo miles de mensajes y le digo a quien nos está mirando: No hay motivo para pasarla mal. Cuando alguien discrimina no habla mal de vos, habla mal de quien lo dice", aclaró el periodista en su programa "Debo Decir" tras hacer pública su relación.