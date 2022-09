María Becerra hizo un contundente descargo sobre cómo está su relación con J Rei

El pasado fin de semana trascendió un audio de María Becerra en donde había llamado a una influencer para que dejara de "meterse" con su novio, J Rei.

La usuaria de Instagram, que se hace llamar Jazpincita, expuso a la cantante al publicar una charla privada con Becerra en su red social. "Te parezco una capa, pero te querés cu... a mi novio. Sos una hija de p... Es feo, como mujer te lo digo”, le dijo la cantante a la influencer.

En medio de esta polémica, ahora la joven hizo un descargo en donde habló sobre cómo se encuentra su relación con el trapero luego de que trascendiera ese material. "Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie", comenzó la cantante en su mensaje.

"Él no me lastimó ni me hizo nada malo, lamentablemente al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar", continuó la nena de Argentina en su descargo a través de Instagram en donde también compartió una foto muy enamorada junto a J Rei.

"Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena", cerró María Becerra.

El escándalo entre María Becerra y la influencer

En su llamada de atención a la influecer, María Becerra se mostró dolida porque esta supuesta infidelidad de la que comenzó a hablarse en las redes le recordó su tormentosa separación de Rusherking.

"Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok.... Y ahora leo esto, viste. Me pone mal porque me trae cosas viejas", se la escucha decir a la cantante luego de que Jazpincita le asegurara que estuvo con J Rei cuando ellos confirmaron su romance.