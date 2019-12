Todos los detalles del look de la Ex Goberbadora, María Eugenia Vidal en la asunción de Kicillof

La ex gobernadora María Eugenia Vidal fue la dirigente con mejor imagen positiva de la Argentina. Como lo definió CARAS, "Mariú" exhibe un look natural chic, elegante pero sin excesos. En esta oportunidad la ex mandataria, sorprendió con un sobrio y veraniego outfit para ceder el poder a Axel Kicillof.

Vidal para esta mañana se animó a lucir un vestido de brodery blanco, al igual que lo hizo Cristina en el día de ayer cuando asumió su cargo como Vicepresidenta de la Nación. La favorita de Mauricio Macri, fiel a su estilo, se llevó todas las miradas y no logró pasar desapercibida.

¡Mirá el video de su llegada!