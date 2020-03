Martín Baclini reveló una charla íntima que tuvo con Cinthia pero ella lo destrozó

La relación entre Martín Baclini y Agustina Agazzani es un hecho y, después del video que los muestra a los besos, el empresario se animó a confirmar el noviazgo.

Pero en medio de una conflictiva relación con su ex, Cinthia Fernández, el empresario reveló cuál fue la charla que tuvo con la panelista de LAM. "Ella me pidió que le prometa que si conocía o salía a cenar con alguien le avisara. Y yo le di mi palabra”, contó el morocho en Hay que ver. “¿Saben por quién se enteró Cinthia que estaba cenando con Agustina? Por mí. Yo tuve todos los códigos”, añadió.

El ex participante del Bailando aseguró que esta noticia no le gustó para nada a Cinthia. "Le mandé un mensaje diciendo ‘hola, Cinthia quiero que sepas por mí y no por los medios que voy a ir a cenar con una amiga’. Después tuvimos una charla de hombre y mujer por teléfono. Ahí ella me dijo lo que sentía. Creo que más que enojada estaba dolida", reveló.

Luego, aseguró que decidió bloquearla de los distintos medios después de esta charla. “Creo que cuando la charla no es con respeto, con amor y se va de línea a lo que uno está acostumbrado… Con ella tuve una relación hermosa y al día de hoy es la mujer más importante que conocí. Claramente. A lo mejor en su bronca ella dice cosas que no sienten y a mí me duele escucharlas y nos hacemos daño. ¿Para qué hacernos daño? Prefiero bloquearla", confió.

Pero tras estas declaraciones, Cinthia salió al cruce y trató de poco hombre a su ex. "Encima de mentiroso jajajaja poco hombre queriéndome hacer quedar mal! Q cínico, como una persona borra todo lo bueno, cuando se descubren los lobos con piel de cordero. El osho falso ya no me lo creo Baclini, vaya, sea famoso, disfrute y de nada", disparó en Twitter.