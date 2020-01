Martín Baclini habló de las fotos con otra mujer y le puso los puntos a Cinthia Fernández

Martín Baclini dio la cara y se refirió a las imágenes que lo muestran en Punta del Este con una rubia. La foto la compartieron en Los ángeles de la mañana ante la gran sorpresa de Cinthia Fernández quien estalló en llanto al ver las postales.

La panelista de LAM explicó el por qué de su angustia y aseguró que sigue en contacto con el rosarino. Sin embargo, fue Mariana Brey quien contó lo que le dijo Martín mediante WhatsApp. "Hablé, lo saludé por fin de año. Y hoy a la mañana también. Él me dice que está solo y que piensa estar solo. Le pregunté lo de la camioneta y me dice que la manejaba un amigo y el que decidió era él", contó Cinthia.

Andrea Taboada, por su parte, también reveló la versión de Martín. "A mí me dice Martín que habló claramente con vos, que están separados. Y que los dos están solteros y lo hablaron claramente". "Hablé el 31 y me dijo que era la primera noche que iba a salir, que no estaba saliendo. Me aclaró muchas veces que no quería jorobar a Cinthia con sus sentimientos", cerró la panelista.