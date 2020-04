Cuarentena y un hermano con ACV, así pasa sus días Martín Baclini 

Luego de brindar un móvil para un programa de televisión, Martín Baclini recibió una dura acusación de Cinthia Fernández quien por intermedio de su cuenta de Twitter y copiando a la cuenta del presidente de la Nación, Alberto Fernández aseguró que su expareja utilizó el certificado que tiene para circular para ver a su hermano Maximiliano, quien el 3 de marzo sufrió un grave ACV, para violar la cuarentena.

Pero tras recibir la acusación pública, Caras Digital se comunicó con Baclini para que él mismo cuente cuál es la situación que atraviesa y su relato es realmente triste, ya que contó que vive respetando la cuarentena y sólo se traslada junto a su madre para asistir a su hermano: "Mi hermano Maxi tuvo un ACV y estuvo internado en el IART, donde fue atendido y ahora se encuentra en el Instituto Frenopático sobre la calle Entre Ríos. Desde que comenzó la cuarentena tramité los permisos para circular y le pedí al Instituto que me haga un certificado que acredite la condición de mi hermano", comenzó diciendo y compartió la foto del permiso.

"Es muy triste que juegue con la salud de mi hermano. Lo del móvil que brindé se puede explicar de forma muy sencilla, como soy yo, sencillo y transparente. Llegué con la camioneta y estaba el móvil esperándome, la nota me la hicieron frente a la puerta de la clínica del lado de enfrente así que no violé ninguna norma", explicó Martín y relató cómo vive la delicada situación que atraviesa su querido hermano: "Yo voy casi todos los días a verlo, como no me puedo acercar, lo veo a través de un vidrio. Le llevo fruta fresca, ropa limpia, lavada y planchada para que esté impecable, me reúno con los médicos, con los neurólogos y a veces voy con mi mamá o nos turnamos para ir", relató cómo es su duro día a día y el cuál lleva adelante con optimismo a pesar de los constantes "palitos" que le arroja Cinthia.

Para finalizar la conversación, Martín también decidió compartir con este portal sus permisos para circular: "No tengo nada que demostrarle a nadie, porque tengo todo en regla pero por si hay algún desconfiado y que piensa que no tengo permiso para circular prefiero pasarles las pruebas para que salgan a la luz. Reptio, es muy triste que juegue con la salud de mi hermano".