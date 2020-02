Martín Baclini reveló cuándo fue la última vez que tuvo sexo

Desde que hace dos años conoció el amor de manos de Cinthia Fernández y luego por su gran participación en "Bailando por un Sueño", Martín Baclini se pasó de ser un exitoso empresario rosarino en una de las figuras del espectáculo argentino. Si bien hace más de siete meses que terminó su romance con la bailarina, ella lo sigue amando pero para él, aunque la adora, ya es parte de pasado.

En Miami de vacaciones dónde se cruzó con Luciana Salázar, mujer que siempre llenó de celos a Fernández, Martín le brindó un móvil a "Los Angeles a la Mañana" y dialogó con Angel de Brito y su panel de "angelitas". "La verdad que estaba por irme a Mar del Plata, que me encanta, me parece un lugar precioso pero terminé viniendo a Miami a desconectarme a alejarme de todo y a estar tranquilo", comenzó diciendo Baclini.

Ahora el momento "caliente" de la mañana llegó cuando el conductor del programa fue al hueso y le preguntó sin anestesia: "Contá la verdad y no nos mientas ¿hace cuando tiempo que no tenés sexo, Martín? Por supuesto todo el panel expresó su carcajada pero Baclini muy tranquilo contó su verdad, algo inesperada por los integrantes del programa.

"Uff... Sabés Angel hace cuanto no tengo sexo. Hace meses y meses que no tengo sexo, la verdad mucho tiempo. No tengo sexo desde mi última relación. Tras esa última vez no tuve nada de nada con nadie, no tengo por qué mentirte ni ocultar nada, si lo hubiese hecho lo diría sin problemas, pero la verdad es no, llevo mucho tiempo sin sexo pero no es algo que me preocupe o me desespere", se sinceró.