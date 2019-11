La primera salida oficial de Micaela Tinelli y Lisandro López, el jugador de Boca

Celebró un año más de vida rodeada de los suyos. Acompañada de los amigos más cercanos y del clan familiar completo, el pasado 6 de noviembre no había nadie que Candelaria Tinelli no quisiera que estuviese. Elegante y a la vez sensual en un vestido rojo de lentejuelas de María Gorof para hacerle honor a su cumpleaños número 29, la cantante eligió un restaurante palermitano, Casa Barro, para festejar a lo grande. Cerrado exclusivamente para sus íntimos, con barra de tragos, buena música y menú vegetariano especialmente elegido por Lelé, el clima festivo se extendió hasta las tres de la mañana. La reducida lista de invitados incluyó a Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y a sus hermanos Francisco, Juanita y Micaela, que lejos de esquivar a la prensa se mostró muy enamorada de su novio Lisandro López, defensor de Boca Juniors, quien se fue antes de que terminara el evento para cumplir con su entrenamiento al día siguiente.

Además de algunos amigos como Mimi Alvarado, novia de El Tirri, el cantante Nico Reydel, de Multitalent Agency, el conductor Lizardo Ponce, el hijo mayor de Valdés, Dante Ortega quien cosecha un excelente vínculo con los hijos de Marcelo, no quiso faltar al evento. “Feliz cumple hija hermosa. Mi Rubí, Lelé, mi compañera, mi vida. Espero estés pasando el día más hermoso de todos. Admiro tu sensibilidad y siempre me encanta pasar momentos juntos. Te amo hoy y siempre”, posteó Tinelli en su Instagram mientras su hermana la homenajeó a través de un collage de fotografías vintage. “Hoy cumple años la persona que mas amo en este mundo. Soy muy feliz de tenerte como hermana , es lo más lindo que me pasó en la vida, este vínculo tan hermoso y tan fuerte, lleno de secretos y amor. Te amo con toda mi alma, sos mi otra mitad”, publicó su hermana mayor orgullosa.