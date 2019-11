Mariana Nannis furiosa, tras la boda de Caniggia: "Lo que hizo fue una falta de respeto"

Luego del compromiso de Claudio Paul Caniggia (52) con Sofía Bonelli (26), en las paradisíacas playas mexicanas de Tulum, Mariana Nannis (53) aterrizó en la Argentina y arremetió contra el ex futbolista. “¡Es una falta de respeto, de ética y moral ya que la familia aún no está disuelta y él se anda comprometiendo por ahí! Pero qué se puede esperar de un tóxico dependiente. A él tendrían que preocuparle los negocios turbios que tiene porque puede ir preso”, manifestó sin nombrarlo por el bozal legal que le impuso Caniggia. Junto a su nuevo abogado, Carlos Broitman, la mamá de Axel (27), y los mellizos Charlotte y Alexander (26), también afirmó que le dará el divorcio pero en España.

“Soy una mujer fuerte que viene a hacer justicia. Es humillante y deshonesto que te oculten todo el patrimonio cuando estuviste 30 años al lado de alguien que no me valoró. Vengo a reclamar lo que me corresponde, a mí y a mis hijos. Ni un dólar más, ni un dólar menos”, advirtió sobre los motivos de su nuevo paso por Buenos Aires.

“Hay gente que nace con buen gusto y otra con mal gusto. Aunque un tiempo estuve ciega con el gusto, ahora ya no”, agregó irónica. Y luego contó cómo fueron sus días en Marbella durante este último tiempo: “Estuve muy bien porque estuve con mi hijo Axel, la novia de mi hijo y mi hermano. Me sentí muy contenida. Ahora voy a encontrarme con mi hija también... Tardé en venir porque estaba juntando pruebas. Siempre ocultó todo el patrimonio, nunca me mostró ningún contrato. Ya lloré 30 años porque me lastimaba, pero ya no lloro más. Ahora quiero recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos. Estaba en un círculo en el que no podía hacer ni una denuncia porque él tiene contactos y me amenazaba. Me siento sola desde el día en el que me casé porque me decía que se iba de viaje a hacer negocios y yo no podía ir. Pienso que todo mi matrimonio estuve sola”.

Además, Nannis denunció una amenaza por parte del padre de sus hijos: “Treinta años de humillaciones no se cuentan en un ratito. Ya se van a enterar de todas las denuncias que tengo para hacer. Tengo la información de todos sus negociados que voy a aportar a la Justicia. Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién tienen que ir a buscar: a mi marido, a sus testaferros o a todos los que nombré. Porque él me dijo que si lo denunciaba, mi cabeza iba a rodar”. Y comparó su función como pareja de Claudio con la de Bonelli: “La gente que apuesta por la familia siempre va a soportar cosas. Lo ayudé y le salvé la vida durante 30 años. Fíjense cómo estaba conmigo y en qué condiciones está ahora. Fíjense el perfil que tenía con el respaldo de su familia y el que tiene ahora. Si sos tan saludable, ¿Por qué no vas a donde te dice la jueza a hacerte los estudios? Yo le di la oportunidad a este señor que juega al fútbol de salvarlo de sus adicciones pero él no acepto. Hizo todo mal”.