Escándalo con More Rial: atacó a la amante de Facundo Ambrosioni en un vivo

More Rial desató un nuevo escándalo después de que su ex Facundo Ambrosioni admitiera la infidelidad mediante un vivo de Instagram.

Todo comenzó cuando el deportista hizo una transmisión con Antonella Pane, influencer que aseguró haber tenido un affaire con el joven.

"Te recuerdo lo que pasó en el baño... Yo sé lo que pasó esa noche", fue parte del diálogo del deportista con la rubia. "Contalo porque no me acuerdo, turra", le agrega él.

"¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex", le dijo ella. "No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre", disparó entre risas.

Lo cierto es que, tras esta declaración púbica, More no se quedó quieta y se metió en otra transmisión en vivo que hizo Antonella. Mediante la charla que ella tenía con una amiga, la hija de Jorge Rial se encargó de echarle en cara haber sido la tercera en discordia. "Estuviste con media Argentina. Sabías que el chabón tenía pareja e hijo. Te hubieras ubicado", fue una de las tantas frases que la cantante comento mediante el Instagram Live, además de una serie de improperios.