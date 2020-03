More Rial y lo único que "le agradecería" a su mamá biológica

Hace ya varios días que More Rial sorprendió a sus seguidores con una noticia: quería encontrar a sus padres biológicos. En plena interacción con sus seguidores, la joven asumió que tenía intenciones de conocer su origen.

"¿Sabés quiénes son tus padres de sangre?", le consultó una fan semanas atrás a lo que ella respondió contundente y sin vueltas: "No, no tengo ni idea de dónde y quiénes son, cuando este segura voy a meterme de lleno en ese tema, pero es algo que tengo como meta para más adelante!".

Pero ahora, en mientras está en cuarentena, la hija de Jorge Rial volvió a hablar de sus padres biológicos y confesó qué le diría a su mamá si llegara a encontrarla. "¿Querés encontrar a tu mamá biológica para decirle si yo pude ser una buena madre?" fue la pregunta que hizo un seguidor de More y ella sorprendió con su respuesta. "No, no quiero encontrarle para recriminarle nada. Sólo tendría que dar las gracias que no me abortó y por eso puedo estar viva", disparó.

¡Muy fuerte!