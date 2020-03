Mario Massaccesi vs Ángel de Brito: Los detalles de una guerra impensada

Todo comenzó cuando Mario Massaccesi, en plena entrevista con Ulises Jaitt para El show del espectáculo, comparó a Jorge Rial y con Angel de Brito.

"Hay que evitar los personajes y ser uno. Ese es el gran desafío. Los personajes actúan desde ese lugar y se permiten cualquier cosa. Ángel le está buscando la vuelta, está creando un personaje y cuando lo generas, en aras de eso, podes permitirte algunas cosas", aseguró el conductor de "En síntesis".

"A mí me gustan las personas reales. Hace un papel de malo y yo no lo creo enteramente malo. Me parece que es un tipo súper tierno que en algún momento se va a cansar de eso. No puede ser que alguien esté serio todo el tiempo. Es el camino que cada uno elige", disparó picante.

Finalmente, Massaccesi comparó a De Brito con el conductor de Intrusos: "Me parece que Jorge Rial es más canchero para todo. Tiene más batallas".

Con razón tenías tanta mala onda en los pases durante enero. Por suerte, volvió @sergiolapegue https://t.co/k3r18IhK2p — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 18, 2020

Pero hoy desde la cuarentena, Angel le respondió: “Nunca me detuve a pensar en él, ni en hacer una análisis sobre su persona, en el noticiero dicen que es un trepador, es lo único que escuché. Le mando un beso”, comentó a laubfal.com.