More Rial se postuló para integrar "LAM": ¿Cómo reaccionaron Ángel de Brito y las angelitas?

Luego de separarse escandalosamente de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, Francesco, Morena Rial transita la cuarentena obligatoria con su amado bebé y ya piensa en nuevos horizontes para su vida y a través de un posteo de su abogado, Alejandro Cipolla la hija de Jorge Rial, el conductor de "Intrusos en el Espectáculo", se postuló para formar parte de "Los Angeles a la Mañana", el programa de Angel de Brito por El Trece.

Cipolla publicó una foto de la joven en historias que la joven relejó en las de ella con un contundente mensaje: “@angeldebritooki si te faltan angelitas, acá tenés a @morerial. ¡¡Diva total!!”, escribió el abogado. Sin eludir el tema, Angel no sólo le respondió mediante su cuenta de Twitter, sino que ne pleno vivo compartió la noticia con las "angelitas".

"More, de verdad querés venir acá, yo no tengo ningún problema, te espero directamente el lunes", dijo el conductor a lo que sus panelistas comenzaron a objetar: "¿Pero sabe producir?", "¿Sabe hacer notas? "¿Tiene información? "Esta buscando una silla acá, porque no sobran" y Yanina Latorre aseguró que le encantaría entrevistarla.

¿Qué pasará el lunes?