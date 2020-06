Bautista Vicuña sufrió un accidente doméstico en la casa de la China Suárez

Bautista Vicuña sufrió un accidente en la casa que su padre comparte con la China Suárez. Sucedió mientras festejaban el cumpleaños de Beltrán. Según relató, estaba saltando en la cama elástica que los actores tienen en el patio trasero de la casa y tras una caída, protegió su rostro con la mano y se provocó un esguince en el dedo meñique.

"Estaba en la cama elástica, un minuto, menos de un minuto, cai de frente al piso, no me quería romper la nariz y tapo con la mano. Me quedé ahí. Me dolió mucho. Me doblé el dedo. Tengo un esguince. Sonó muy feo", expresó el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Pampita en un Instagram Live.

El jovencito decidió compartirlo con sus miles de followers a través de un vivo en aquella red social y sus fanáticos se mostraron realmente preocupados. Bautista se muestra cada vez más metido en el mundo de las redes sociales y, a través de su canal de Youtube, armó su propia red de seguidores, a quienes no deja de sorprender.