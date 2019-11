Nati Jota encarará un nuevo rumbo, tras separarse de Bruno Siri

Tras dos años de amor, Nati Jota le puso punto final a su amor con Bruno Siri. Sin embargo, para la influencer la vida sigue y desde las redes sociales decidió comunicar un importante paso que dará.

Triste por la ruptura, utilizó sus cuentas oficiales para hacer catarsis: “La gente consuela diciendo “nadie murió de amor”. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir de amor, el miedo es vivir destrozado para siempre”, fue uno de los tantos twits que la periodista escribió.

Aunque esta angustia le sirvió también para potenciar un nuevo proyecto y sacar "el lado positivo" de su separación: “No puedo confirmarlo pero apenas me rearme un poco más voy a intentar empezar a escribir un libro sobre esta verg* llamada RUPTURA”, contó la influencer. Minutos más tarde, borró dicha publicación.

De todas formas, siguió usando el medio para hacer su descargo: “Si “todo pasa”, nada queda; y yo no sé si quiero que no quede nada. Algunas cosas no merecen desaparecer así”.

