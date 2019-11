Nico Occhiato explicó el fallido en redes y habló de la reconciliación con Flor Vigna

Nico Occhiato debió dar explicaciones sobre el curioso fallido en sus redes sociales, en el que etiquetó a Flor Vigna en una publicación.

El participante del Bailando se excusó diciendo que su bailarina, Flor Jazmín Peña, tiene el mismo nombre que su ex, por lo que fue un error normal. Lo cierto es que el jurado no se creyó estas "excusas". "No, es el inconsciente. Querés que vuelva. Seguro la estuviste stalkeando y te quedó registrado”, se metió Ángel de Brito.

“Con Flor estuvimos cinco años, en los que nos etiquetábamos todo el tiempo. Obviamente que va a estar primera. Son cosas que pasan”, dijo él.

Luego, se refirió al tenso momento el viernes pasado cuando De Brito les preguntó si entre ellos había pasaba algo. “Obviamente que es tenso. Es una expareja a la que quiero mucho y está acá con su nueva pareja. Lo que sí, con Flor no estuve. De repente lo vi a Ángel confirmando algo, pero yo sigo igual”, aclaró el morocho.

“Pero vos no querés volver y ella sí”, arremetió Ángel ante la sorpresa de Nico. “Estás confirmando algo sin saberlo. Hablo por mí y te digo que no pasó nada entre nosotros, no nos vimos”, respondió él.