Flor Vigna se refirió a los rumores de reconciliación con Nico Occhiato

Ángel de Brito mandó al frente a Flor Vigna y confirmó que el verdadero motivo de su ruptura con Mati Napp habría sido por un fogoso encuentro con Nico Occhiato. A pesar de que aclararon que entre ellos no pasa más nada, lo cierto es que hoy el conductor tuvo un curioso fallido que volvió locos a los fans que esperan que vuelvan a estar juntos: mientras realizaba un video para Insta Stories con Flor Jazmín Peña, su compañera en el Bailando, el morocho se equivocó de usuario y “etiquetó” a Vigna en su post. De inmediato, él se dio cuenta de su error y explicó lo sucedido en otro video. Ahora, Flor Vigna rompió el silencio y se refirió a las especulaciones sobre una posible "vuelta" con su ex pareja.

Ante las versiones que surgieron, en diálogo con Teleshow, Flor se refirió a la supuesta reconciliación con su ex: “Con Nico no hay reconciliación ni acercamiento. Son todas suposiciones, pero estamos muy lejos de eso”, aseguró. Asimismo se limitó a aclarar que la separación entre ellos fue en buenos términos y se refirió al conductor como “muy buen pibe”. “Se habrá equivocado y después lo corrigió”, dijo sobre el posteo fallido que Occhiato hizo en Instagram. Por último explicó que no habló con el conductor al respecto y que entendió que su ex novio tenía laintención de nombrar a Florencia Jazmín Peña, que fue una simple equivocación.

“La historia anterior, la pifié perdón, son las doce de la noche y estoy medio quemado”, se había excusado Occhiato.

