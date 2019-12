El emotivo posteo de la mamá de Nicolás Vázquez a tres años de la muerte de Santiago

Hace tan sólo tres años, y siendo apenas un joven de 27, Santiago Vázquez, el hermano del talentoso actor, Nicolás Vázquez falleció en Punta Cana, donde estaba de vacaciones con amigos, y dejó un vacío muy grande en su familia y en el mundo artístico, en el cual comenzaba a dar sus primeros pasos.

Hoy, Mirta Mantovani, madre de los actores y de Soledad, decidió en el aniversario del fallecimiento de su hijo, dedicarle unas emotivas palabras junto a una foto en su cuenta de Instagram @hoymirta: "Dicen que el tiempo cura.Éste no sería el caso mi Príncipe. Nada es igual,ya no somos los mismos. Nuestro corazón está repartido entre el cielo y la tierra.Nuestra alma se esfuerza día a día para seguir. Y así lo haremos, por vos, mi San, nuestro San.Nos dejaste todo y más", comenzó escribiendo y continuó.

"Tu luz, tu amor y muchas enseñanzas.A eso viniste!!! Por eso,yo hoy a tres años de tu mudanza al cielo quiero recordarte con esa hermosa sonrisa.Tus señales, me piden que te nombre y recuerde con alegría. Y aunque, esté quebrada, así lo trataré de hacer. Solo te pido que cuando llegue el día, me esperes para abrazarnos y no soltarnos más. Sé que estás, aunque te hagas invisible. Te amé, te amo y te amaré infinitamente. Besos al cielo hijito mío!!! Mamá.

Cómo no quebrarse al leerlo. ¡Fuerza a la familia!