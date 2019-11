Adicciones e internas familiares: Pablo Lescano se encuentra luchando por su vida

Pablo Lescano tuvo que ser internado por una recaída con sus adicciones. Esta vez, la internación tuvo lugar en una clínica de Tortuguitas, en medio de disputas familiares con su esposas Cecilia Calafell y cientos de shows suspendido.

“De un día para el otro empezó a suspender shows, se fue del programa de Susana Giménez, donde era jurado estable y estaba contratado hasta fin de año, pero pidió a la producción alejarse, porque tenía que rehabilitarse, tiene un problema con las adicciones”, empezó explicando Ángel De Brito hoy en LAM, y agregó: “Ahora nuevamente está en un tratamiento porque sintió que llegó a un tope que no podía cumplir, pero también hay mucha presión sobre los músicos, sobre todo los que son tan exitosos como Pablo Lescano”.

Luego, la producción decidió pasar dos entrevistas antiguas donde el cantante relataba su relación con las drogas: “Mi viejo me dijo cómo era la vida: ‘Si andás por ese camino, te vas a golpear, vas a terminar soplando los mocos, fijate lo que hacés’. Y después me fui a vivir solo, y la que no hice a los 15 cuando vivía en familia, la hice a los 23. Y me re golpeé, toqué fondo, y un poco más abajo, casi llego a China. Para salir, la familia me ayudó un montón e hice un tratamiento de falopa que me ayudó. Y eso me sirvió para saber qué quiero para mi vida. Vamos a ser sinceros y a sacarnos la careta: la droga es rica, es lo más rico que hay para un drogón, lo que pasa es que hace mal”.

Como invitada al panel, la periodista Mariana Cordero detalló cómo fueron los últimos días de Lescano, antes de ser internado y que se especule con su salud: “Todo se inició en la madrugada del sábado 19, cuando fue con su esposa y un matrimonio amigo a una fest. Estaba de tan buen humor que incluso se sube al escenario y accede a cantar. Vuelven a su casa y en esa madrugada se desata una discusión con su esposa”, empezó contando Mariana.

Y continuó: “La noche del sábado 19 suspende cuatro shows. El domingo 20, el día del debate presidencial, Pablo se va para Tropitango, de Pacheco, su lugar en el mundo de la bailanta. Pasa la noche ahí y, a partir de ahí, es barranca abajo. El lunes, el representantate del artista llama a los organizadores de un evento en Pinar de Rocha para avisarles que no les podía garantizar que Pablo fuera a asistir. Finalmente cumplió con su compromiso a las 3 de la mañana”.

Para finalizar, Cordero cómo comenzó la pelea con su esposa y que fue el detonante: “Tiene que ver con una interna familiar. Su familia de origen, con su mamá y su hermana por un lado, y la familia que conformó por el otro, con su esposa y sus hijos. Esta grieta en la familia Lescano viene de hace años, de cuando la esposa lo convenció de mudarse de su barrio de origen, San Fernando, a un barrio privado. Hay un tema de celos, de rivalidad, y también está vinculado con lo económico, con los ingresos del cantante”, indicó.