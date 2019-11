Pablo Lescano volvió a hacer un show tras los rumores sobre su salud

Pablo Lescano volvió a los escenarios en el Festival Mastai de Mercedes, y el público lo ovacionó, luego de las especulaciones entorno a su salud.

Al final del show, Lescano compartió en su cuenta de Instagram algunas postales de su paso por el festival, decorándolo con un particular mensaje: “Cumbia, matame si no te sirvo. Esto es para vos, pedazo de... Y decían que no llegaba al @festivalmastai. Gracias, público presente. Y a todos los que hicieron posible este hermoso show”.

Cabe recordar que en los últimos días habían aparecido versiones que indicaban que había tenido que ser internado para realizar una desintoxicación por una supuesta recaída en sus adicciones.