Pampita reveló cómo será su casamiento: dress code, damas de honor, comida

Pampita (41) y Roberto García Moritán (42) sellaran su amor el próximo 22 de noviembre, cuando los novios se conviertan en marido y mujer, en medio de una gran fiesta en el icónico Palacio Sans Souci.

A poco más de un mes del gran día, los preparativos ya tienen mucha forma : "Ayer fui a ver el salón que reservó Roberto por primera vez y me encantó. También ya mandé a hacer el vestido y los anillos, todo esta semana. Está prácticamente todo. Hay problemas con algunas damas de honor que no sabían que tenían que ir de negro y hubo una que se mandó a hacer un vestido carísimo… lo va a tener que guardar. Es de negro las damas de honor", detalló la futura esposa de Moritán en Pampita Online, el programa que conduce por Net TV.

"Yo hice así: en vez de elegir a 5 damas de honor y decir 'éstas son las mejores, mejores de mis amigas', quise que todas sean damas de honor y no entrar en esa categoría de ver quién es más querida. Porque no hay una más querida que la otra, todas son amigas muy queridas. Son mis amigas de toda la vida", agregó.

Además, explicó que la celebración será muy pequeña: "Es una fiesta muy chiquita, es más, mis primos hermanos ayer reclamaban pero no tengo lugar, qué va a hacer. Marcelo Tinelli también me reclamó. Me dijo '¿después de las 12?'. El que venga a esa hora es porque me quiere mucho, porque hay que hacer la previa en algún lado y te baja el sueño. Pero bueno, yo voy a valorar al que va, porque ese es el que realmente te quiere".

"No va a haber prensa dentro de la fiesta. Con celular sí se puede entrar, que cada uno comparta lo que quiera. Somos 50 invitados míos y 80 de Roberto, nada. Cuatro mesas hay nada más. Ya conozco a todos sus seres queridos y ayer hubo comida familiar con ellos, estuvo muy lindo. Yo me manejo en patota, como manada, así que a la fuerza él también conoció a todos de mi parte", continuó.

¿Si sigue hasta que salga el sol? Pampita explicó por qué eso no será posible: "Después de la comida, a medianoche se abren las puertas y entra la gente a bailar, también hay mesa de postres y más tarde hay comida por si te agarra el bajón. Antes de irte, te comés algo y te vas tranquilo. Va a haber de todo. No hay show porque el salón de baile es chiquito. A las 5 en punto se corta, porque el vecindario es muy exigente con ese tema, así que 5 en punto prendemos las luces… o sea, ¡se van! Lo siento. Después seguimos en casa".

"Hay que probar la comida y esas cosas nada más. El menú va a ser básico, algo que les guste a todos. Además, en la comida somos los íntimos, así que no hay tanto estrés. ¡Estoy feliz!, cerró la novia del año.