Revelan más detalles de la propuesta de casamiento de Vicuña que Pampita no aceptó

El casamiento de Pampita con Roberto García Moritán generó una verdadera revolución entre sus seguidores y su entorno íntimo está expectante. Tan es así, que las amigas íntimas de la modelo se animaron a revelar detalles de la gran boda del año, que se celebrará el próximo 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci.

Emocionada por este paso de la modelo, Barbie Simons también confesó detalles de la relación de su amiga con Benjamín Vicuña y aseguró que él también quiso casarse con ella.

“Con Benjamín no se casó y quizás hoy quiere vivir algo distinto, pasar por otra experiencia, vivirlo de otra manera”, dijo la panelista en el programa Hay que ver y reveló cómo fue la propuesta. “Benjamín creo que varias veces le ofreció casamiento y ella no quiso en su momento. Ella no quería. Él le ofreció casamiento, con anillo de compromiso, todo. En su momento le ofreció casamiento con todo: con anillo y los chicos de por medio”, disparó.

Ante la sorpresa de todos en el piso, Simons aseguró que si Pampita no aceptó fue porque "no lo sintió". “No lo habrá sentido, habrá tenido miedo, inseguridades.Creo que cuando las cosas pasan y la magia sucede, está buenísimo”, cerró.