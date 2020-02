Pedro Alfonso habló de los rumores de embarazo de Delfi Chaves

Pedro Alfonso habló por primera vez de los rumores de embarazo de Delfi Chaves, su cuñada. Consultado en Intrusos, el productor aseguró que no son ciertas las versiones.

"Prestemos atención a ver si se baja de alguna obra de teatro", dijo con ironía sobre la decisión que tomó su mujer, Paula Chaves, antes de confirmar su tercer embarazo.

Luego, reprodujo los mensajes que le envió su esposa sobre el presunto embarazo de su cuñada y negó rotundamente el trascendido.

Divertido y relajado, el actor también habló sobre el supuesto romance entre la actriz de ATAV y Albert Baró.

"Yo lo estaba esperando en casa siempre. Parece que no hubo romance. O al menos a mí no me lo blanquearon. Como fanático de la pareja, yo quería que estén", contó.