¡Escándalo! Daniela Lopilato fue denunciada por su ex marido

Daniela Lopilato y Gastón Quieto fueron protagonistas de una linda historia de amor, hasta que pusieron fin a su relación. Lo cierto es que ahora el reconocido ilusionista aseguró que la nutricionista impide que él tenga vínculo con su hijo, Benicio.

El hombre en cuestión rompió el silencio y se animó a denuncia públicamente a Daniela en "Los Angeles de la Manaña": "En los últimos meses solo lo vi tres meses. Nuestra separación fue complicada. Estuvimos juntos sientes años. Siempre tuve problemas para comunicarme con ella y hoy se me complica con Beni."

"Yo hice una denuncia (formal) y no me gusta hablar de esto. A raíz de la denuncia logramos tener un pacto, que no se estaría cumpliendo. Me corta el teléfono, no me deja hablar con él", aseguró el ilusionista.

Ante las preguntas de las "angelitas", Gastón contó detalladamente situaciones que vivió con la madre de su hijo. Según la información que recibió Karina Iaviacoli, el pequeño no quiere ver a su padre por una cierta "incomodidad" y por haber visto cosas indebidas, pero él lo negó rotundamente.

En una entrevista con CARAS, Lopilato hablo de la relación con Gastón: "El papá de mi hijo se llama Gastón Quieto y es un ilusionista muy recononocido internacionalmente. Nos conocemos desde los 17 míos y 18 de él. Íbamos a la escuela juntos. Por cosas de la vida nos separamos y, después de muchos años, en 2012 nos reencontramos. Él ya con una historia, hijos y viviendo en Dubai, y yo también, separada y con una hija. A pesar de la distancia, comenzamos una relación. Nos turnábamos para que viniera a la Argentina y yo viajara a Dubai. Cuando llegó Benicio, nuestro hijo, comenzamos a afianzarnos más como pareja aunque la distancia siempre era un obstáculo para nosotros", explicó tiempo atrás.