La romántica dedicatoria de Darío Barassi a su esposa por su aniversario

Esta foto es en casa de mis abuelos. Lala y toto. Los extraño una barbaridad. Amaría q conocieran a su bisnieta. Pero esta historia es distinta. Estábamos con @luligomezcenturion a una semana de casarnos civilmente. Le propuse casamiento en boxers y tiradores y a pesar de eso me dijo q si. La conocia de toda la vida, yo estaba enamoradisimo desde el minuto uno. La esperé y remé como un campeón xq esta mujer valía la pena. Era muy muy muy claro para mi que era la mujer de mi vida. Hasta que lo fue claro tbn para ella y explotó el amor. Desde ese día me ama, cuida y banca como nunca nadie lo hará. Somos una pareja del carajo y estoy muy orgulloso de esa construcción. El día del civil, hoy hace 5 años, íbamos demorados obvio mi culpa q siempre tengo q ir al baño antes de salir y agarré blanco encalada. Ella me decía q no xq es calle tenía barrera, pero yo me mandé igual xq confío en mi suerte. Nos clavamos fácil 20/25 minutos en la barrera y llegamos tardísimo al civil. Hubo miradas, tensión, humor y superación. Así ese día y así en la vida, una pareja viva, que transita, que construye, que dialoga, que crece. Miro esa foto, y aparte de yo pesar 50 kgs menos, nos veo tan chicos gorda, crecimos juntos y que bueno q haya sido así. Miro esa foto y te veo bomba, divina, caño y me sigo enamorando de vos. Miro esta foto y me acuerdo de los veranos en San Juan. Ese día mi abuela te regalo un sobrecito con plata lo q significaba q ya eras una nieta más. Pero aparte te regalo un collar especial para ella, lo q significaba q te quería. Miro esa foto y digo SI!!! ES ELLA. Miro esa foto y veo que siempre usé camisa con remera x las tetitas. Miro esa foto y pienso que vos tbn te estás comiendo un caramelo jaaaa Miro esa foto y te vuelvo a elegir una y mil veces. Feliz aniversario civilero amor mio. Juntos siempre. Acá te tengo al lado en la cama. Y me estas chusmeándo el Posteo. Dejo de escribir así te clavo un abrazo eterno