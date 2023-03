Pedro Alfonso habló que sufre una fobia que le trae problemas familiares: "Hice terapia para tratarlo"

Pedro Alfonso se sinceró sobre una fobia que sufre que le ha traído problemas en su profesión y también con su familia.

El actor brindó una entrevista con Nico Peralta, y se sinceró sobre su problema de "timidez" que le ha costado trabajos televisivos como cuando va a los castings. "En el teatro no se nota pero con la tele me cuesta mucho. Este año hice terapia para tratarlo. Me cuesta mucho hablar por teléfono también. Tengo una fobia ahí no resuelta", reveló.

En la entrevista, Pedro aclaro que le cuesta hablar "con todo el mundo". "Si me das el teléfono ahora y me decís: 'Llamá ya y pedí pizza', empiezo a temblar. Es una fobia y a veces tengo problemas con todo mi círculo porque no contesto llamadas, mensajes ni nada. Tengo unas trabas ahí para resolver. Y lo mismo me pasa con los castings", aseguró Pedro Alfonso.

Pedro Alfonso recordó el último casting que hizo y le fue mal por su fobia

El actor se presentó al casting del programa March Game, en el que quedó finalmente el comediante Rada y destacó: "No pude ser yo ni demostrar mi potencial, como sí lo hago en el teatro. Me pongo muy nervioso. Es más, llegué y estaban todos abrazados a Rada, que había hecho el casting antes que yo. ¡Ahí yo ya me quería ir! Dije: “Listo, ya está”. Sentía que la gente que estaba tipo extra, haciendo de concursantes, ya estaban cansados. Me mal predispuse y me salió mal.

"Encima yo me veo conductor y todo, pero los castings me nublan", agregó sobre este mal.

