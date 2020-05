Por primera vez, Tiziana Sabatini habló de la operación que se hizo en su nariz

Al igual que su madre, Catherine Fulop y Oriana Sabatini, Tiziana Sabatini reúne todas las características de belleza que la convierten en una de las jóvenes más lindas de la Argentina. Mientras pasa la cuarentena con su madre, su padre Osvaldo Sabatini y su novio, Lucas Mattei en la casa familiar, la bella diseñadora gráfica contó cómo fue el proceso y la decisión que tomó hace unos años cuando optó por operarse la nariz.

En sus historias de Instagram la menor del clan Sabatini relató: “Me hablan muchas chicas todos los días preguntándome quién es el cirujano que me operó la nariz. A veces piensan que me da vergüenza decirlo, o a ellas les da vergüenza preguntar, así que les dejo la info en mis historias destacadas”, contó y amplió...

“Su nombre es Pablo Cesca, especialista en cirugía de nariz, rinitis, sinusitis, ronquidos y apneas de sueño. Mi experiencia fue muy buena, por eso lo recomiendo con tanta confianza”. Además, contó sus secretos de belleza: delinearse los labios, para que parezcan más carnosos. Pero aclaró: “No las tengo hechas las pestañas y nunca me las haría. Te arruinan las tuyas y te las hagas donde te las hagas se nota que son falsas”.