Enamorada, Tiziana Sabatini hace la cuarentena con su novio: "Nos llevamos súper bien"

Bella como su madre, Catherine Fulop y su hermana mayor, Oriana Sabatini, Tiziana Sabatini vive, a pesar del difícil momento que atraviesa el país debido al avance del Coronavirus, un gran presente con su novio, Lucas Mattei, a quien conoció hace poco más de dos años durante unas vacaciones que sus padres y los de él arreglaron disfrutar juntos. A partir de ese momento sus corazones se unieron y no se volvieron a separar.

Con su hermana instalada en Turin junto a su pareja Paulo Dybala, Tiziana pasó a ser la reina de la casa y disfruta de la convivencia con sus padres "Cathy" y Osvaldo Sabatini. Pero no está sola con ellos, sino que también convive desde que se decretó la cuarentena con su novio con quien decidió antes de que se decrete el aislamiento permanecer juntos.

"Con mi novio hace más de dos años que estamos juntos, en algunos sitios leí que recién lo presento pero no es así (risas) La cuarentena va bien por suerte, hay armonía en la casa, sólo que con pasar de los días se vuelve todo un poco repetitivo, pero en líneas generales estamos llevándola bien", le contó a CARAS Digital, Tiziana quien se recibió el año pasado de Diseñadora Gráfica y está haciendo una especialización en estos momentos.

Consultada por este sitio sobre si después de la cuarentena tiene pensado mudarse con su novio, tras esta experiencia de estar 24 horas con él, ella fue categórica: "La verdad no está en los plantes irnos a vivir juntos. No se nos pasó por la cabeza todavía. No es algo que nos desespere, somos los dos muy jóvenes".

Además, "Tizi" se refirió a la comunicación que tiene con su hermana, quien se encuentra aislada en su casa de Italia luego de haber dado positivo de COVID-19: "Con Ori hablamos todos los días y la vemos muy bien por suerte ya casi no tiene síntomas y eso es una buena señal", cerró ella.