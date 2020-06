Preocupación por la mamá de Yanina Latorre: en su edificio hay casos de Coronavirus

Esta mañana, en "LAM", Yanina Latorre se mostró muy preocupada y también muy enojada ya que se enteró que en el edificio donde vive su madre, Dora, en pleno Belgrano había un caso de Coronavirus que no estaba respetando la cuarentena. Ofuscada dijo: "Yo no entiendo cómo el consorcio le permite a este hombre cuya mujer tiene el virus salga y entre como si nada en el edificio. Y luego de su descargo, Angel de Brito, conductor del programa convocó a la madre de la panelista quien salió en vivo mediante una video llamada.

Dora, de muy buen humor y ante la indignación de Yanina porque ella cree que su madre sale demasiado explicó: “Estoy muy bien. Salí ayer a la tarde y el encargado estaba muy asustado. Una señora se fue a operar de la columna y ahí se contagió y el marido después de que la que señora entró salió a buscar un pedido a la calle", comenzó contando y agregó...

"Yo ahí le pregunte al encargado si había desinfectado todo y me dijo que no, que nadie le había comunicado nada y al otro día vino el consorcio y desinfecto todo. La verdad es que si hay una persona conviviendo con Coronavirus debe quedarse en aislamiento. Igual yo me siento divina y no estoy para nada asustada", aseguró Dora.