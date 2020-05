Yanina Latorre reveló quién es el único actor que la "calienta"

Ayer por la tarde con una foto mostrando su incipiente pancita, Eugenia "la China" Suárez terminó de confirmar que espera su segundo hijo (ya tienen a Magnolia) con el actor chileno, Benjamín Vicuña. Por supuesto todos los sitios web y los programas de televisión tomaron esto con el gran tema de la semana y en "Los Angeles a la Mañana" no hicieron la excepción y Yanina Latorre no se guardó elogios para el galán.

Tras hablar del tema "LAM", Angel de Brito, el conductor del programa dijo: “Bueno, acá Yanina me estaba contando algo” y sin filtro la ¿exesposa? de Diego Latorre se descargó con todo: “Me encanta Vicuña, es el único tipo del medio que me gusta. Me calienta”.

Pero el tema no quedó ahí ya que las "angelitas" le hicieron recordar que la semana pasada había dicho que le gustaba Jorge Lanata, entonces ella retrucó: "Pero Vicuña es de los actores. Es por rubro: de los periodistas, Lanata y de los deportistas me gusta Rafa Nadal”.