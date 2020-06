Nicole Neumann habló de su polémica con Cubero y tiró un palito a Viciconte

Una vez más, Nicole Neumann es noticia por su mala relación con su ex marido Fabián Cubero. Ayer se difundió la noticia de que la modelo había roto la cuarentena para ir a la manicura y que además tuvo invitados en su casa.

En diálogo con Nosotros a la Mañana, el ciclo que conduce el Pollo Alvarez, Nicole que es panelista del ciclo, hizo su descargo y negó rotundamente los hechos. "Hay alguien que quiere perjudicarme y sé quién es", dijo visiblemente ofuscada aunque sin perder la sonrisa.

También se refirió a los gastos de la casa y dijo que es ella quien abona las expensas y otros gastos. Pidió que no difundan más pavadas que perjudican a gente que trabaja respetando los protocolos contra el COVID

En relación a la manicura, Neumann dijo que esa persona es la que le trae el delivery de comidas a su casa y que se la deja en la puerta y además de desinfectarla la deja por alrededor de una hora antes de entrarla al hogar, para preservar la salud de las niñas.

En otra parte del diálogo la modelo aseguró que quiere terminar de una vez por todas con la mala relación con su ex y que además, cuando le festejó el cumpleaños a Allegra, la hija que tienen en común, abrió la invitación a todos, incluyendo a Poroto.

En medio de toda esta polémica, la modelo también se refirió al cruce que mantuvo con el deportista cuando aún no podía ir a trabajar y dio a entender que le permitió ir al piso de Nosotros a la mañana una vez que su ex también fue a trabajar. "Justo coincidió que me permitió ir al piso", agregó con ironía.