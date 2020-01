Rocío oliva compartió una foto con un misterioso hombre, ¿blanqueó romance?

Rocío Oliva (29) publicó una postal en su cuenta oficial de Instagram en la que se la puede ver acompañada de un joven apuesto en Brasil. En diciembre del 2019 confirmó que se estaba conociendo con alguien y sin dar más información acerca del protagonista, expresó que en algún momento se la vería con él.

Hace unas horas, la fotografía junto a un hombre recorrió el mundo de la web y despertó las dudas acerca del afortunado. "Cerré el año bien y lo comienzo mejor!!", escribió la joven en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos, colegas, seguidores y fanáticos.

"Estoy pasando por un gran momento. Ahora no da presentarlo, pero seguramente en algún momento me van a ver con él", expresaba Rocío en diálogo con Intrusos. Luego le consultaron acerca de la reacción de Diego Maradona (59) sobre su nuevo amor y fue contundente al respecto: "No hablo de mi vida privada con él, no es un tema que le corresponda"​.