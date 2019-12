Tras pelearse via Twitter, Esmeralda Mitre destruyó a Dalma y Gianinna Maradona

La escalada de dichos fue incrementándose a medida que fue pasando el día. Ayer, Diego Maradona fue a visitar al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández y hoy Esmeralda Mitre (37) se mostró indignada y escribió en su cuenta de Twitter: "Que país papelonero" en alusión a un mensaje que otro usuario subió con la foto de "el Diego" en el balcón de la Casa Rosada.

Al ver esto las hijas del astro, Dalma y Gianinna reaccionaron y le contestaron de todo a la actriz: "Si de papelones hablamos Esme sos la primera en la fila! Muy innecesario tu twit!", disparó la mayor. Luego la mediática fue llamada en vivo por Jorge Rial para salir al aire en "Intrusos en el Espectáculo" y volvió a destruir a las hermanas Maradona.

"Dalma y Gianinna tienen papelones, no carreras. No tienen una carrera, sólo papelones, como lo dije recién.No siento que tenga que pedirles disculpas por lo que dije porque es lo que pienso. Si les dolió lo que expresé en Twitter yo la verdad que lo siento mucho pero escribí lo que siento. De ninguna manera pienso que me debería disculpar", sentenció.