Romina Malaspina habló del romance con un actor de El Marginal: "Fue una mala experiencia"

Romina Malaspina es, sin dudas, la chica del momento. Su participación en Canal 26 generó un verdadero furor y los programas comenzaron a solicitarla.

Esta vez, la modelo pasó por Los ángeles de la mañana y habló de algunos romances con la que fue vinculada. La diosa tuvo un breve affaire con Daniel Pacheco, el actor colombiano que fue parte de El Marginal.

"Me contaron que tuviste un romance y chats con Daniel Pacheco, un actor colombiano de ‘El Marginal’”, le preguntó Mariana Brey.

“Sí, pero del pasado no hablo. Cuando lo conocí, no era famoso. Tuve una muy mala experiencia, pero no vine a hablar de eso”, dijo sin dar mayores detalles.

La joven también fue vinculada a Benjamín Vicuña hace ya tres años por unos polémicos chats que salieron a la luz. "Nunca lo tuvimos, no son míos los chats. ¿Cómo voy a escribir un chat estando adentro de un reality, si no tengo celular? Y otra cosa, ese chat está hecho con un Samsung, y yo tuve iPhone toda la vida, y te das cuenta por la letra”, aclaró.