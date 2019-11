Sale a la luz la faceta oculta de Martín Baclini

En medio de su profunda crisis con Cinthia Fernández, Martín Baclini abrió su corazón y dio detalles de su faceta desconocida. El empresario se animó a hablar de su infancia y una emotiva historia de solidaridad.

“Vengo muy de abajo, empecé a trabajar a los 12 años. No estudié y no terminé la secundaria: arranqué a fondo a trabajar. Mis amigos me decían ‘te va a ir mal si no estudiás’. Es importante el estudio, no tengo ninguna duda, pero yo sabía que no podía estudiar. No me puedo sentar y leer. Así que empecé a trabajar”, contó el morocho en diálogo con Leandro Rud en el ciclo que conduce por El Nueve, La Noche.

El mediático contó que su papá lo ayudo en los inicios de El palacio de la oportunidad, la empresa polirrubros que es furor en la ciudad santafesina. “Vendemos de todo, 24 rubros y más de un millón de productos en góndola, es una locura. Hay de todo, lo que busques está ahí. Ahora me está costando mucho todo porque el Bailando me lleva mucho tiempo”, dijo.

Luego, reveló su vínculo con Iván, un joven discapacitado a quien conoció en un semáforo. "Lo conocí porque lo vi en un auto, que llevaba una silla de ruedas en muy mal estado. Cuando lo vi me hizo acordar a una historia de mi familia muy dolorosa: perdimos a un ser muy especial. Mi mamá me dice ‘acordate de Enriquito’. Nunca me mostró una foto (de Enriquito), nunca lo vi, por eso es muy fuerte. Ivancito tiene un problema más o menos similar al que tenía Enriquito. Y, por eso, cuando lo vi se me vino él a la mente”, contó.

“Yo iba con mi auto a un lado de la calle, y la familia de Ivancito estaba en otro auto al lado. Entonces dije: ‘Si me toca el mismo semáforo que él, freno. Es un llamado de la vida’. Me preguntaron ‘¿qué pasó?’ Les dije: ‘Nada, quiero hablar con ustedes’. Y a partir de ese día nunca más nos separamos. Yo trato de estar presente en lo que puedo. Para mí él es muy especial. Esto nunca lo conté…”, agregó.