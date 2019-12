¡Se hartó! El Pollo Álvarez retó a una de sus panelistas al aire

El Pollo Álvarez no tiene problema en ponerle los puntos a sus compañeros al aire. Una vez más se vivió un particular momento en el vivo de “Nosotros a la Mañana” cuando el conductor le llamó la atención a una de sus panelistas. ¿Por qué? Porque no dejaba de utilizar el teléfono mientras hacían el programa.

Todo comenzó cuando volvieron de un corte y el Pollo le preguntó a Gastón Marote la temperatura. Mientras tanto, Andrea Campbell -quien estaba sentada al lado- estaba muy compenetrada usando su celular.

Al ver que Campbell no la cortaba, el Pollo le puso los puntos: “¡Estamos al aire, Andre!” Frente a estas palabras, Campbell lo soltó inmediatamente y en su defensa dijo: “Ah, perdón, pero igual estaba con un tema que viene”. “Sí, ok”, le respondió el conductor mientras se reía.