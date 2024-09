En el siempre efervescente mundo del espectáculo argentino, una nueva polémica se desató cuando Sofía Gonet arremetió con fuerza contra Yanina Latorre por sus recientes declaraciones en las que, según la influencer, se burló de sus comentarios sobre una relación tóxica y su experiencia con la violencia de género.

Todo comenzó cuando Sofía Gonet, conocida por su estilo espontáneo y directo, dio una entrevista en la que habló sobre su complicada relación de pareja, mencionando detalles sobre el control constante que sufría, como el uso de un GPS para vigilarla. Estas revelaciones fueron comentadas en redes sociales, y Yanina Latorre, en una transmisión en vivo o stream, reaccionó de manera que Gonet calificó de “burlona y peligrosa”.

El descargo de Sofía Gonet contra Yanina Latorre

La respuesta de Sofía Gonet no se hizo esperar y, a través de un fuerte descargo, expresó su indignación y tristeza por las palabras de Latorre. Gonet narró cómo la panelista de LAM, mientras leía sus declaraciones, preguntó en tono sarcástico: "¿La fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme".

Este comentario fue el punto de inflexión para la influencer, quien considera que Latorre cruzó una línea que no debía haber traspasado. "Una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso", lanzó Gonet sin tapujos. La influencer no solo criticó la falta de sensibilidad de Latorre, sino que también dejó en claro que hay ciertos temas que no pueden ser tratados con liviandad, y mucho menos usados para hacer bromas o comentarios sarcásticos.

Gonet también se refirió al daño que estos tipos de comentarios pueden generar en una sociedad que busca avanzar hacia un mayor respeto y protección de las víctimas de violencia de género. "Estamos en un buen camino de progresividad hoy por hoy, por cómo están avanzando las cosas", señaló la joven, a quien en las redes conocen como “La Reini”.

Sofía, además, hizo un llamado a que aquellos que no logran adaptarse a los cambios sociales, se retiren de los medios. "Lo que sí deseo es que la gente que no logra aggiornarse, se vaya, que se vayan de los medios, que se vayan de todo, basta".

El conflicto puso en evidencia en discusión sobre la responsabilidad que las figuras públicas tienen al hablar sobre temas sensibles. "Si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora, sos vos con la animalada que acabas de hacer", disparó Gonet, criticando la falta de empatía y responsabilidad que, según ella, Yanina demostró en su respuesta.

VO