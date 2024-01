Pochi de Gossipeame, como es usual, subió varias noticias de personas famosas a su cuenta de Instagram. Marcia Frisciotti, como se llama realmente, decidió postear una que le mandó un seguidor acerca de Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, que es una influencer de moda y viajes de lujo, que consigue gracias a su gran poder adquisitivo.

Sofía Gonet

El conflicto comenzó cuando Pochi subió la captura de pantalla, donde aparecía un mensaje que decía: “Sofi Gonet entró al Palacio Duhau, se cambió en el baño, filmó una historia y se fue sin consumir nada”, acompañado de las fotos de la influencer en la calle. Además, Pochi le agregó: “Me mandan esto de La Reini, Sofi Gonet, parecería ser que hizo la gran Landaburu! La necesidad de hacer contenido las lleva a lugares oscuros… Bah, más que oscuros lugares bien de rataaaasss!”

Historia de Pochi

La respuesta de Sofía Gonet

La influencer no tardó en aparecer en escena, y además de aclarar la situación mediante historias de Instagram, también decidió realizar un TikTok en el que explica los momentos. Y es que, debido a su marca de ropa, Gonet tiene que hacer fotos en exteriores, lo que requiere que los cambios de looks sean complicados de realizar, porque no tiene vestuarios.

“No tomamos nada porque estábamos apuradas con el tiempo. Nos vamos, nos subimos a un taxi… ¿qué podría salir mal, no?... Suben esto a una página verificada de chismes”, dijo Sofía en el TikTok que grabó para explicar la situación. “Quédense tranquilos que no era para subir ninguna historia, era para hacer unas fotos del laburo y quería usar el fondo ese, que siempre lo uso y sé que no falla”, finalizó.

Historia de Pochi

Pochi de Gossipeame, a modo de cierre del escándalo, subió otra historia en la que se lee: “Sofi Gonet hizo un TikTok para explicar lo que contamos acá... La próxima Sofi comete un sanguchito porque la gente piensa que vos merendas todos los días ahí! Yo tengo una amiga que tiene un restó muy pintoresco, le ha pasado eso de que entran, sacan foto no consumen nada y después suben la foto cómo si se hubieran comida un brunch. Igual se que la Reini es muy querida por su comunidad!”.

SDM