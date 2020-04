Luego de confirmar que será mamá, Sofía Zámolo habló de cómo transita su embarazo

Sofía Zámolo y su marido, José Félix Uriburu confirmaron que esperan a su primer hijo juntos. En medio de la cuarentena por el coronavirus, la modelo compartió un extenso mensaje en las redes en donde reveló la feliz noticia y en diálogo con CARAS Digital contó como atraviesa su tercer mes de gestación y cómo vive este feliz momento.

"En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir", había escrito en su cuenta de Insatgram y luego, hoy por la mañana, habló con CARAS.

"Me encuentro muy feliz transitando mi tercer mes de embarazo, por eso recién lo anunciamos ahora. Tengo muchas náuseas y vómitos. La verdad que estamos muy felices pero al mismo tiempo algo tristes por no poder compartir este momento con la familia debido a todo lo que está pasando. Extraño a mi familia mucho y es duro el no poder festejar este bebé que llega con los que uno quiere", comenzó contando.

"Aún no sabemos el sexo del bebé, en 'LAM' dijeron que era una nena pero ni nosotros sabemos el sexo (risas). Igualmente no hay preferencias, nos da exactamente lo mismo. Ya es una bendición que llegue un hijo, y que sea lo que tenga que ser. No nos va a cambiar en nada. Me siento en un estado híper sensible por el embarazo y por todo lo que estamos viviendo, tenemos los sentimientos a flor de piel. Me duele mucho no poder estar con mi mamá en un momento tan increíble como este", reveló y quiso dedicarle un párrafo a parte a todos los que le escribieron para felicitarla.

"No puedo creer el amor que tienen las personas, recibí miles y miles de mensajes con bendiciones, con amor, con cariño, con afecto de muchísimas personas que conozco y que no tanto. Quiero agradecerles a todos y sepan que me voy a tomar el tiempo para responderle a todos los que me escribieron por teléfono", cerró feliz.