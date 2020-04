Martín Baclini en duda para el Bailando 2020, tras la renuncia de su novia

Hace unos días atrás tomó la decisión indeclinable de bajarse de "Bailando por un Sueño 2020". Agustina Agazzani la modelo y novia de Martín Baclini le comunicó al "Chato Prada" y Federico Hoppe que no iba a participar pero que agradecía la convocatoria. Y desde allí se abrió un abanico de rumores de se instalaron. Que la Niña Loly fue convocada para ser pareja del empresario, que este no iba a participar y que incluso Cinthia Fernández tampoco iba a ser de la partida.

Es por eso que CARAS Digital se comunicó con Martín Baclini (quien siempre tiene la generosidad de atender a este medio) para saber si él finalmente iba a ser uno de los concursantes del programa de Marcelo Tinelli que ya está calentando motores para volver a la pantalla. Al ser consultado sobre si sabía algo de que Mariana Antoniale podría ser su pareja de baile el rosarino dijo que no tiene la menor idea sobre el tema y explicó.

"La verdad es que no sé ni siquiera si yo voy a estar en el Bailando, quizás no lo estoy. No lo sé. Hace unos días hablé con el Chato sobre la renuncia de Agus, que es indeclinable, y Prada me dijo que bueno, que iba a hablar con Marcelo el tema y que después me iba a confirmar si iba a participar o no. Esto como te digo pasó en los últimos días así que supongo yo que están viendo si sirve mi participación. Yo soy muy respetuoso de los tiempos y no voy a andar molestando y llamando para ver que pasa. Voy a ser paciente y a esperar que me comunique que sucederá. Por lo pronto no sé más nada", le explicó Baclini a este portal.