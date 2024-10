Sol Pérez, conocida por su enérgica presencia en las redes sociales y en la televisión, atraviesa un momento único: su primer embarazo. Hace algunos días, la panelista confirmó la noticia de que está en la dulce espera y, lejos de alejarse de sus hábitos saludables, mostró cómo continúa su rutina de entrenamiento, sorprendiendo a sus seguidores.

Con tres meses de gestación, Sol dejó en claro que mantenerse activa sigue siendo una prioridad para ella, siempre bajo el cuidado adecuado y con la compañía de su marido, Guido Mazzoni.

Entrenando con pancita: Sol Pérez no frena su ritmo

En un video que compartió con sus más de seis millones de seguidores en Instagram, Sol mostró su rutina de ejercicios adaptada a su embarazo. Se la puede ver realizando estocadas, ejercicios de fuerza y movimientos de plancha con la asistencia de su esposo, Guido Mazzoni, quien también es dueño de una cadena de gimnasios.

“Quería movimiento”, confesó Sol, mostrando que el embarazo no la detiene en su búsqueda de una vida saludable. Su rutina, ajustada a su nueva condición, se enfoca en el bienestar físico sin poner en riesgo su salud ni la del bebé, y deja un mensaje positivo para otras mujeres que atraviesan la misma etapa. Como era de esperarse, el posteo no pasó inadvertido y rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores.

Los comentarios que acompañaron la publicación reflejaron la admiración de muchos de sus fanáticos, quienes destacaron su compromiso con el entrenamiento, incluso durante el embarazo. “Amo ver que sigue entrenando y que pueda mostrar sin culpa que, por más pancita que existe, puede seguir siendo mujer y mamá a la vez”, escribió una seguidora. Este tipo de mensajes alentaron a Sol a seguir compartiendo su experiencia, demostrando que es posible continuar con la actividad física durante el embarazo si se hace con la orientación adecuada.

Cómo se podría llamar el hijo de Sol Pérez

Días atrás y tras revelar su embarazo, Sol Pérez también reveló los nombres que están considerando junto a Guido Mazzoni para su futuro hijo o hija. Aunque aún no saben el sexo del bebé, Guido tiene una fuerte intuición de que será varón y ya propuso el nombre Marco Aurelio. Sin embargo, Sol no está completamente convencida de esa opción: “A mí me gustan, pero separados, no los dos juntos”, admitió entre risas.

En caso de que sea una niña, la pareja tiene en mente un nombre que les gusta mucho: Francesca. Además, Sol reveló una decisión inesperada que tomó con respecto al apellido: “No vamos a usar los dos apellidos, sino solo Mazzoni”.

“Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. Vivía con asco y me levantaba con acidez”, confesó. Afortunadamente, este malestar típico del primer trimestre fue cediendo y ahora Sol se siente con más energía para continuar con su rutina diaria.

