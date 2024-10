Sol Pérez anunció hace algunos días que junto a Guido Mazzoni están esperando su primer hijo, noticia que a muchos de sus seguidores tomó desprevenidos. La panelista dio una entrevista en el día de ayer donde contó que su embarazo tiene un poco más de tres meses y que de a poco va notando los cambios que se generan en su cuerpo.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez reveló en una entrevista detalles de su embarazo

“Estoy de tres meses y unos días. Me siento súper bien. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien por suerte y no me puedo quejar. ¡Es rarísimo todo!”, expresó en la entrevista Sol Pérez.

Sol Pérez

Además, la exchica del tiempo indicó que "todo le resulta raro", ya que se tiene que encontrar con una persona que no es ella ya que le empezó a cambiar el cuerpo y ya comienza a enfrentar el hecho que, por ejemplo, ya debe cambiar su ropa porque la de antes no le entra.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

“Todo es extraño y a la vez te van pasando un montón de cosas que no esperás. Estoy súper sensible y todo está a flor de piel. Soy canceriana, re sensible pero ahora estoy potenciada”, prosiguió contando Sol Pérez sobre los distintos cambios de humor que tiene.

Sol Pérez

"Hasta cambié los gustos de la comida. Ahora estoy muy por lo salado. Antes cuando me levantaba comía huevos revueltos y ahora, por ejemplo, no los puedo ni ver. Lo que antes era re normal y formaba parte de la rutina cotidiana, ahora ya no me gusta tanto”, recordó volviendo al tema de la alimentación la panelista.

Sol Pérez reveló cuál será el nombre que eligieron, con Guido Mazzoni, para su primer hijo

En un momento de la entrevista, Sol Pérez decidió que era momento de contar que ya eligieron nombre con Guido Mazzoni para su primer hijo. “Todavía no sabemos qué va a hacer pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio. A mí me gustan pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre”, contó con seguridad.

Pero agregó que si pensaron un nombre de niña, por si acaso. “Si es nena nos gusta mucho Francesca. Y no vamos a usar los dos apellidos sino solo Mazzoni”, concluyó Sol Pérez la entrevista dando un verdadero pantallazo de cómo está viviendo todo el embarazo junto a Guido Mazzoni que se volvió su verdadero compañero.